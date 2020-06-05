В ВОЗ позитивно оценивают широкий охват тестированием на COVID-19 в РФ

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РФ удалось "выйти на плато" в том, что касается заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.

Представитель ВОЗ в ходе брифинга в Женеве позитивно оценила ситуацию, связанную с COVID-19 в России. "В настоящее время Россия демонстрирует плато", – объяснила Харрис. Она также подчеркнула, что в стране обеспечено широкое тестирование среди населения на наличие коронавируса.

Ранее ВОЗ предупредила об угрозе повторного всплеска COVID-19. Повторная вспышка может случиться в сентябре и совпасть с сезонным гриппом, обращают внимание в организации.

Кроме того, ВОЗ ждет от России результатов испытаний препарата "Авифавир". Данная разработка является первым российским препаратом на основе "Фавипиравира", использованного ранее в Японии при тяжелых формах гриппа.

В России выявлено 449 834 случая COVID-19, вылечились 212 680 человек, скончались 5 528.