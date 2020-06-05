Жаркая погода не снижает рисков заразиться COVID-19 – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Риск заразиться коронавирусом не снижается с приходом жары, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, имеющиеся данные говорят о том, что заразиться можно также в солнечную и жаркую погоду, передает ТАСС. Страны с жарким климатом тоже сообщают о случаях заболевания COVID-19, добавила Вуйнович.
Она обратила внимание, что отказ общества от вакцинации от коронавируса может привести к опасным явлениям. Представитель ВОЗ в РФ также прокомментировала ситуацию в стране: она отметила, что Россия вышла на плато. Вуйнович подчеркнула, что в стране обеспечено широкое тестирование среди населения на наличие коронавируса.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация ждет результатов испытаний препарата "Авифавир", разработанного в России для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он может поступить в российские больницы 11 июня.
За последние сутки в стране подтверждено 8 726 случаев COVID-19, в 3 235 из них клинических проявлений не было. Общее количество случаев в РФ – 449 834.
ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.
Как жара повлияет на коронавирус
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