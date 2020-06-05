Жаркая погода не снижает рисков заразиться COVID-19 – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риск заразиться коронавирусом не снижается с приходом жары, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, имеющиеся данные говорят о том, что заразиться можно также в солнечную и жаркую погоду, передает ТАСС. Страны с жарким климатом тоже сообщают о случаях заболевания COVID-19, добавила Вуйнович.

Она обратила внимание, что отказ общества от вакцинации от коронавируса может привести к опасным явлениям. Представитель ВОЗ в РФ также прокомментировала ситуацию в стране: она отметила, что Россия вышла на плато. Вуйнович подчеркнула, что в стране обеспечено широкое тестирование среди населения на наличие коронавируса.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация ждет результатов испытаний препарата "Авифавир", разработанного в России для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он может поступить в российские больницы 11 июня.

За последние сутки в стране подтверждено 8 726 случаев COVID-19, в 3 235 из них клинических проявлений не было. Общее количество случаев в РФ – 449 834.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.