Роспотребнадзор разработал 35 рекомендаций для профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роспотребнадзора разработали 35 методических рекомендаций для профилактики COVID-19 для разных видов деятельности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Когда мы их готовили, мы смотрели международный опыт. Сегодня мы их отработали уже 35 для всех видов деятельности, для самых разных", – приводит слова Поповой Агентство "Москва".
По ее словам, методических рекомендаций по организации летней оздоровительной кампании в мире нет.
"Россия сегодня – единственное государство, которое за счет бюджета формирует возможность детям отдохнуть", – добавила глава Роспотребнадзора.
6 июня стало известно, что столичное управление Роспотребнадзора с 1 мая проверило 6 125 объектов на предмет профилактики коронавируса. Среди них 5 352 пространства было обследовано в ходе мониторинга. Чаще всего несоблюдение предписанных правил наблюдалось на объектах торговли и транспорта.
Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что специалисты проверяли все пути распространения коронавируса с тех пор, как в столице зарегистрировали первые случаи заболевания. В перечень объектов, подлежащих проверке, попали и очистные сооружения.
Она также подчеркнула, что специалисты продолжают проверки. Всего же количество исследований сточных вод в 2020 году превысило аналогичные показатели за прошлый год.
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