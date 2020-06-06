Роспотребнадзор проверил более 6 тысяч объектов по поводу профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичное управление Роспотребнадзора с 1 мая проверило 6125 объектов на предмет профилактики коронавируса. Об этом сообщили на официальном портале агентства.

Среди них 5352 пространств было обследовано в ходе мониторинга. Нарушения зафиксировали на 1598 объектах. Специальные проверки осуществили на 773 объектах, среди которых нарушения мер санитарной безопасности обнаружили на 662.

Чаще всего несоблюдение предписанных правил наблюдалось на объектах торговли и транспорта. В то же время в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что доля объектов, на которых были зафиксированы нарушения, сократилась с 99% до 86% от общего количества проверенных пространств.

В результате обследований была приостановлена работа 69 предприятий. Деятельность 15 объектов была прекращена на срок от 7 до 90 суток. В 54 случаях специалисты производили опечатывание помещения, а материалы дела передавались в суд.

В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего приостановка деятельности накладывалась на предприятия по реализации продуктов питания (37 объектов). 14 компаний, специализирующихся на продаже непродовольственных товаров, также временно прекратили свою работу.

Выезды проводились, в основном, на крупные объекты, а именно в торговые центры, сетевые объекты торговли и промышленные предприятия. В ведомстве отметили, что в связи с ослаблением режима самоизоляции с 1 июня специалистами агентства усилена работа по проведению обучающих мероприятий по соблюдению правил санитарной безопасности.

"Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает осуществлять контроль за выполнением ранее выданных предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в период режима повышенной готовности на функционирующих объектах Москвы", – отметили в ведомстве.

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что специалисты проверяли все пути распространения коронавируса с тех пор, как в столице зарегистрировали первые случаи заболевания. В перечень объектов, подлежащих проверке, попали и очистные сооружения.

Она также подчеркнула, что специалисты продолжают проверки. Всего же количество исследований сточных вод в 2020 году превысило аналогичные показатели за прошлый год.