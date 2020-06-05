Коронавирус не обнаружили в сточных водах на Люберецких очистных сооружениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что специалисты не обнаружили коронавирус в сточных водах Люберецких очистных сооружений. Об этом она доложила мэру Москвы Сергею Собянину в ходе визита на объект.
Она отметила, что специалисты проверяли все пути распространения коронавируса с тех пор, как в столице зарегистрировали первые случаи заболевания. В перечень объектов, подлежащих проверке, попали и очистные сооружения.
"Отобрали мы за это время на всех очистных сооружениях более 50 проб, в частности на Люберецких – 20 проб, и мы в сточных водах нигде не видим вирус, мы его не определяем", – отметила Андреева.
Она также подчеркнула, что специалисты продолжают проверки. Всего же количество исследований сточных вод в 2020 году превысило аналогичные показатели за прошлый год.
"Если в 2019 году мы брали в районе 500 проб и делали 5 тысяч исследований, то уже за пять месяцев 2020 года в три раза увеличили количество проб, которые мы отбираем на все виды исследования", – заявила Андреева.
Ранее следы коронавируса были зафиксированы в сточных водах финских городов Хельсинки и Турку. В других населенных пунктах, в которых проводятся подобные исследования, COVID-19 не обнаружен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: