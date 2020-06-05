Коронавирус не обнаружили в сточных водах на Люберецких очистных сооружениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что специалисты не обнаружили коронавирус в сточных водах Люберецких очистных сооружений. Об этом она доложила мэру Москвы Сергею Собянину в ходе визита на объект.

Она отметила, что специалисты проверяли все пути распространения коронавируса с тех пор, как в столице зарегистрировали первые случаи заболевания. В перечень объектов, подлежащих проверке, попали и очистные сооружения.

"Отобрали мы за это время на всех очистных сооружениях более 50 проб, в частности на Люберецких – 20 проб, и мы в сточных водах нигде не видим вирус, мы его не определяем", – отметила Андреева.

Она также подчеркнула, что специалисты продолжают проверки. Всего же количество исследований сточных вод в 2020 году превысило аналогичные показатели за прошлый год.

"Если в 2019 году мы брали в районе 500 проб и делали 5 тысяч исследований, то уже за пять месяцев 2020 года в три раза увеличили количество проб, которые мы отбираем на все виды исследования", – заявила Андреева.

Ранее следы коронавируса были зафиксированы в сточных водах финских городов Хельсинки и Турку. В других населенных пунктах, в которых проводятся подобные исследования, COVID-19 не обнаружен.