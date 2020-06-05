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Мэр Москвы

16:19

Собянин принял решение о комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений

мэр Москвы Сергей Собянин город экология

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти столицы приняли решение провести комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений (ЛОС).

В ходе осмотра мэр города Сергей Собянин напомнил, что системы уже модернизировались в предыдущие годы – как результат, снизился объем неприятных запахов.

"Ситуация стала значительно лучше. Но это все равно старые очистные сооружения советского периода. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые охватывают половину города Москвы по своей мощности", – заявил градоначальник.

Также мэр поздравил горожан со Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога.

Поздравляю со Всемирным днем охраны окружающей среды, с Днем эколога. Важные праздники для всех, для Москвы в особенности. Большие города всегда уязвимы с точки зрения окружающей среды, воздействия человека. Но тем не менее Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении – в 1,5 раза уменьшилось количество концентрации загрязняющих веществ в воздухе, значительно стала лучше вода в Москве-реке, почва и так далее.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Работы на объекте пройдут в период с 2020 по 2023 год. Их разделили на пять этапов, причем производственная деятельность ЛОС остановлена не будет.

Во время реконструкции планируется внедрить в систему несколько инновационный технических решений. К таковым относятся двухэтапное изъятие мусора и технология сгущения активного ила на центрифугах. Кроме того, на ЛОС установят аэротенки с функцией глубокого удаления азота и ультрафиолетовый обеззараживатель.

Отдельные работы на Люберецких очистных сооружениях будут посвящены борьбе с неприятными запахами. Для этих целей планируется строительство нового узла обработки грубо дисперсных примесей с обработкой и обеззараживанием отбросов и модернизация первичных отстойников. Задержанные отбросы начнут хранить в закрытых пресс-компакторах, а дурно пахнущие газы переведут на газоочистные установки.

Ожидается, что данные меры улучшат качество жизни для более чем 2 миллионов москвичей.

За последние 10 лет в столице реализовали несколько проектов по модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, закрыт ряд неэкологичных производств.

Комплексные меры позволили снизить содержание основных загрязняющих веществ в атмосфере по сравнению с 2010 годом в 1,3–2,3 раза. Вблизи автотрасс показатели снизились в 2,3–3,5 раза.

В 2019 году Москва вошла в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов. В рейтинге оценивают концентрацию частиц РМ 2,5 – то есть твердых частиц пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов. Столица, по мнению аналитиков, занимает 70-е место в World Regional Capital City Ranking.

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