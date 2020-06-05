Собянин принял решение о комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений

16:19
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти столицы приняли решение провести комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений (ЛОС).
В ходе осмотра мэр города Сергей Собянин напомнил, что системы уже модернизировались в предыдущие годы – как результат, снизился объем неприятных запахов.
"Ситуация стала значительно лучше. Но это все равно старые очистные сооружения советского периода. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые охватывают половину города Москвы по своей мощности", – заявил градоначальник.
Также мэр поздравил горожан со Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога.
Работы на объекте пройдут в период с 2020 по 2023 год. Их разделили на пять этапов, причем производственная деятельность ЛОС остановлена не будет.
Во время реконструкции планируется внедрить в систему несколько инновационный технических решений. К таковым относятся двухэтапное изъятие мусора и технология сгущения активного ила на центрифугах. Кроме того, на ЛОС установят аэротенки с функцией глубокого удаления азота и ультрафиолетовый обеззараживатель.
Отдельные работы на Люберецких очистных сооружениях будут посвящены борьбе с неприятными запахами. Для этих целей планируется строительство нового узла обработки грубо дисперсных примесей с обработкой и обеззараживанием отбросов и модернизация первичных отстойников. Задержанные отбросы начнут хранить в закрытых пресс-компакторах, а дурно пахнущие газы переведут на газоочистные установки.
Ожидается, что данные меры улучшат качество жизни для более чем 2 миллионов москвичей.
За последние 10 лет в столице реализовали несколько проектов по модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, закрыт ряд неэкологичных производств.
Комплексные меры позволили снизить содержание основных загрязняющих веществ в атмосфере по сравнению с 2010 годом в 1,3–2,3 раза. Вблизи автотрасс показатели снизились в 2,3–3,5 раза.
В 2019 году Москва вошла в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов. В рейтинге оценивают концентрацию частиц РМ 2,5 – то есть твердых частиц пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов. Столица, по мнению аналитиков, занимает 70-е место в World Regional Capital City Ranking.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: