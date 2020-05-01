Концентрация загрязняющих веществ в воздухе заметно снизилась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе заметно снизилась. Положительная динамика связана с существенным уменьшением количества машин в столице из-за действия режима самоизоляции, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Согласно мониторингу Мосэкомониторинга, показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота — в 1,9 раза, оксиду азота – в 2,5 раза, диоксиду серы – в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,3 раза.

По словам заместителя директора Мосэкомониторинга Елены Лезиной, в настоящее время всплесков концентрации загрязняющих веществ в часы пик не наблюдается.

"Улучшение качества воздуха — это сигнал о том, как мы сами можем влиять на состояние окружающей среды. Вынужденная мера вполне может стать общественной инициативой, практикой осознанного потребления и ответственного отношения к тому, что нас окружает", – добавил член Общественной палаты города Москвы Евгений Гашо.

Ранее сообщалось о том, что воздух в столице стал заметно чище. Так, улучшение экологии явилось одним из главных итогов режима самоизоляции.