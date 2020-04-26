В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МЧС рекомендует соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни, передает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции распространяется на прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции. Уходить из места изоляции можно только в таких ситуациях, как, например, пожар, взрыв газа, обвал конструкций.

В других случаях нельзя делать этого даже на непродолжительное время. Запрещаются, в частности, и личные контакты с курьерами. В МЧС советуют договориться с родственниками, волонтерами или соседями о доставке продуктов и выносе мусора. Кроме того, там заявили о необходимости сообщать о статусе "изолированного" в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.

В Москве все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлены до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Для жителей по-прежнему действует режим самоизоляции.

За его нарушение грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – тоже 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.

С 22 апреля в Москве действует автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это нужно на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.