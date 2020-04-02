Эколог рассказал о положительном влиянии самоизоляции москвичей на природу

Из-за коронавируса в Москве был продлен режим всеобщей самоизоляции до конца апреля. Город ощутимо опустел, поскольку выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Вместе с тем эксперты отмечают, что отсутствие плотного скопления людей и машин на улицах позитивно сказалось на экологии столицы. Разбираемся, какие изменения произошли в городской среде.



Воздух в пять раз чище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Домашний режим для жителей столицы действует вплоть до 1 мая. При этом, по словам Сергея Собянина, пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не пройден. Мэр отметил, что "мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине".

"Знаете, прогнозы – дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии, распространения вируса и так далее. Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас – это на 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать", – подчеркнул он.

Вместе с тем за то время, что москвичи находятся дома, городской воздух претерпел ощутимые изменения. "Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, например оксида углерода и диоксида серы, к 30 и 31 марта снизились в 5–5,5 раза", – рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования со ссылкой на данные Мосэкомониторинга.

Отмечается, что на фоне всеобщей самоизоляции на дорогах сократилось число автотранспорта. Именно этот фактор оказался решающим и смог положительно повлиять на экологическую ситуацию.





Мосэкомониторинг В Москве основной объем выбросов загрязняющих веществ, как и в любом другом мегаполисе мира, приходится на автотранспорт.

Более того, сообщается, что в столице сократилось и количество мусора. Такую тенденцию связывают с тем, что москвичи на время самоизоляции активно выезжают за город. Также все чаще в парках начали замечать различных диких животных. Например, в Измайловском парке на прогулку вышли лисы, которые раньше всегда вели себя осторожно и старались не приближаться к людям.



Время задуматься?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов отметил, что домашний режим москвичей действительно пошел на пользу столичной экологии. И дело не только в воздухе. По мнению эксперта, даже вода в Москве-реке стала чище.

"Несколько лет назад мы оценивали качество воды в Москве-реке, насколько отличается ее состав по нефтепродуктам от момента втекания ее на территорию Москвы и утекания", – рассказал Пукалов.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" По результатам в 50 раз увеличивается количество нефтепродуктов в реке в период течения. Основной источник – опять-таки автомобили, та нефтяная пленка, которая с дорог попадает в водоемы. Сейчас ее стало гораздо меньше.

По словам эколога, период самоизоляции – хорошая возможность оценить, насколько правильно мы живем. "Наша цель – жить с природой в мире и во взаимопонимании. Сейчас время задуматься, верно ли выбран вот тот индустриальный путь развития. Наверное, с природой можно и как-то по-другому сосуществовать", – заключил собеседник Москвы 24.

По данным на 10 апреля, за сутки в России зарегистрировано 1 786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии общее число пациентов, у которых выявили COVID-19, составляет 11 917 человек. 795 выздоровели, 94 стали жертвами инфекции.



Соболева Илона, Ефимова Мария