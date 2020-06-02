Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:00

Следы коронавируса обнаружили в сточных водах двух финских городов

общество

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Следы коронавируса обнаружили в сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку, сообщает ТАСС со ссылкой на финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

Согласно данным исследования, в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, признаков наличия вируса не обнаружено. Специалисты полагают, что полученные результаты могут быть полезны в случае второй волны пандемии.

Пробы вод собирают почти в 30 городах Финляндии, в наиболее крупных населенных пунктах – Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу – это происходит каждую неделю.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 6 887 граждан страны. За последние сутки это число увеличилось на 2 человека. За все время скончалось 318 человек.

С 14 мая Финляндия открыла границы внутри Шенгенской зоны для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 1 июня разрешено собираться группами до 50 человек. Начали открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны и бассейны.

Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции заявил, что правительство РФ применяло своевременные действия в части борьбы с COVID-19.

Президент РФ выразил мнение, что для противостояния вызовам государство должно действовать профессионально, выверенно и результативно.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать