Следы коронавируса обнаружили в сточных водах двух финских городов

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Следы коронавируса обнаружили в сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку, сообщает ТАСС со ссылкой на финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

Согласно данным исследования, в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, признаков наличия вируса не обнаружено. Специалисты полагают, что полученные результаты могут быть полезны в случае второй волны пандемии.

Пробы вод собирают почти в 30 городах Финляндии, в наиболее крупных населенных пунктах – Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу – это происходит каждую неделю.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 6 887 граждан страны. За последние сутки это число увеличилось на 2 человека. За все время скончалось 318 человек.

С 14 мая Финляндия открыла границы внутри Шенгенской зоны для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 1 июня разрешено собираться группами до 50 человек. Начали открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны и бассейны.

Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции заявил, что правительство РФ применяло своевременные действия в части борьбы с COVID-19.

Президент РФ выразил мнение, что для противостояния вызовам государство должно действовать профессионально, выверенно и результативно.