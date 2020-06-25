Собянин попросил родителей по возможности не отправлять детей в детсады

19:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин призвал москвичей пока не водить детей в детские сады без необходимости. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Я бы попросил, если это возможно, если не горит совсем – лучше, может, даже воздержаться водить ребенка в детский сад, еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти. Но если необходимо, то детский сад, конечно, примет вашего ребенка обязательно", – сказал Собянин.
По его словам, детские сады уже посещает около 50 тысяч детей, при этом еще около 80 тысяч подано заявок от родителей. Собянин заявил, что такие показатели превышают прошлогодние значения.
Ранее мэр города рассказал, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. Он уточнил, что за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%.
За последние сутки в Москве выявлено 885 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заражений – среди людей возрастной категории от 18 до 45 лет. Всего в стране зарегистрировано 613 394 случая коронавирусной инфекции.
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