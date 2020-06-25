В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

7 113 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в 82 регионах России за последние сутки. Из них у 2 278 человек (32%) не обнаружили клинических проявлений болезни.

В Москве зарегистрировали 885 новых случаев коронавирусной инфекции, в Московской области – 467, в Ханты-Мансийском АО – 319, в Санкт-Петербурге – 221, в Нижегородской области – 217.

За последние сутки в Иркутской области зафиксировали 209 новых случаев COVID-19, в Воронежской области – 196, в Свердловской области – 192, в Челябинской области – 174, в Ямало-Ненецком АО – 156, в Красноярском крае – 153, в Республике Тыва – 140, в Ростовской области – 124, в Архангельской области – 117, в Саратовской области – 110, в Ульяновской области – 109, в Новосибирской области – 102, в Волгоградской области – 101, в Приморском крае – 84.

В Тульской и Карачаево-Черкесской областях за последние сутки обнаружили по 82 новых случая коронавирусной инфекции, в Ставропольском крае – 79, в Алтайском крае – 78, в Ивановской области – 77, в Курской области – 74, в Республике Дагестан – 73, в Мурманской области, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) – 72, в Кабардино-Балкарской Республике и Пензенской области – 70, в Белогородской, Брянской и Псковской областях – 69, в Республике Коми – 64.

На Новгородскую и Оренбургскую области и Чувашскую Республику пришлось по 62 случая, на Пермский край – 61, на Краснодарский край – 59, на Томскую область – 59, Самарскую область и Забайкальский край – 55, на Владимирскую и Тверскую области и Республику Башкортостан – 53, на Омскую область – 52, на Ленинградскую область – 51, Республику Мордовия и Тюменскую область, а также Республику Бурятия – 49, на Липецкую область – 47.

В Тамбовской области зафиксировали 46 новых случаев коронавирусной инфекции, в Ярославской области – 45, Калужской области – 44, Смоленской области и Камчатском крае – 42, Рязанской области – 41, Республике Татарстан и Кировской области – 40, Амурской области –38, Орловской области – 37, Республике Марий Эл – 36, Республике Карелия и Республике Адыгея, а также в Сахалинской области, Республике Хакасия и Курганской области – 35, в Астраханской области – 32, Костромской области – 31.

В Республике Калмыкия и Кемеровской области было зарегистрировано по 30 новых случаев, Республике Северная Осетия – 29, Республике Алтай – 28, Республике Ингушетия – 27, Магаданской области – 22, Вологодской области – 21, Удмуртской Республике – 20, Калининградской области – 17, Чеченской Республике – 9, Республике Крым – 8, Еврейской АО – 4.

Таким образом, за все время на территории РФ зафиксировали 613 394 случая коронавирусной инфекции (прирост в 1,2% за последние сутки).

За последние сутки в России результате COVID-19 скончались 92 человека. За все время вследствие коронавируса умерли 8605 человек.

6 342 человека выздоровели от COVID-19 в России за прошедшие 24 часа. Всего численность излечившихся от коронавируса составила 375 164 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что за последние три месяца резко изменился уклад жизни граждан страны. Он отметил, что за это время у россиян сложилось другое ощущение времени. Кроме того, Путин подчеркнул, что главной задачей властей является безопасность населения.