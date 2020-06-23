Путин назвал главной задачей властей безопасность населения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей властей сбережения людей. Об этом он заявил в ходе телеобращения к гражданам.

"С самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится", – заявил президент.

По мнению Путина, сложный период позволил россиянам многое переосмыслить, а также осознать важность солидарности и доверия друг к другу.

Выступление главы государства началось вечером 23 июня. Путин заявил, что Россия не растерялась перед ситуацией с коронавирусом, и поблагодарил жителей страны за соблюдение санитарных норм.

Кроме того, президент рассказал о предстоящих экономических шагах. Так, он предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год.

Другое предложение главы государства касается выплат медработникам, которые участвуют в работе с коронавирусными больными. Доплата, как заявил президент, останется до 15 сентября. Претендовать на нее по-прежнему могут как медицинские, так и социальные работники.