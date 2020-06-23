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Москва 24

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Экономика

17:33

Меры по поддержке оставшихся без работы россиян продолжат действовать до конца лета

власть экономика

Фото: Москва 24

Меры по поддержке россиян, оставшихся без работы, продолжат действовать в июле и августе, заявил Владимир Путин в ходе телеобращением к гражданам РФ.

По словам президента, семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице.

"Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать в июле, и в августе", – сказал глава государства.

Ранее во время выступления российский лидер предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле.

Он подчеркнул, что те, кто получил июньскую выплату на детей, получат июльскую автоматически – подавать повторные заявления не нужно.

В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.

На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.

8 июня Владимир Путин подписал закон об увеличении размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6 752 рублей.

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