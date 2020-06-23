Последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян – Путин

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Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уклад жизни россиян изменился за истекшие три месяца. Об этом глава государства рассказал в ходе телеобращения к гражданам во вторник, 23 июня.
"В эти безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысль о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", – заявил президент.
Ранее глава государства заявил, что в сложившейся ситуации безусловным приоритетом была и остается безопасность населения. Путин отметил, что сложный период помог гражданам осознать важность доверия друг к другу и солидарности.
В ходе своего телеобращения президент поблагодарил россиян за соблюдение санитарных правил и отметил, что российское общество не растерялось перед коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что пик пандемии удалось сдержать почти на 2 месяца, что существенно помогло в борьбе с COVID-19.
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