Путин подписал указ о госнаградах для медиков и ученых в сфере здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к госнаградам будут представлены медики, предприниматели, ученые и преподаватели медвузов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди тех, кому вручат награду, глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Леонид Бокерия. Ему вручат орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Как сообщается в тексте указа, специалист награжден за "значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки".

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусом. Медикам вручат ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

