Депутат Мосгордумы Шарапова поблагодарила коллег-медиков за работу во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова стала кавалером ордена Пирогова, она поблагодарила коллектив больницы за работу во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы все понимаем, что этот бой, эта борьба еще не окончены, и нам предстоит еще немало сделать в борьбе с эпидемией. Но сплоченный труд всего нашего коллектива больницы имени Виноградова дает непоколебимую надежду, что мы со всем справимся. Я благодарю всех коллег за командную работу и самоотверженный труд, а руководство страны – за признание. Это общая победа и общая награда. Спасибо", – сказала Шарапова.

21 июня медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. В этот день врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и других медработников поздравляли во всех уголках страны.

В Москве праздник отметили более 180 тысяч специалистов. В столице работают 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник.

Помощь гражданам оказывает более 48 тысяч врачей, свыше 50 тысяч медсесетр, около девяти тысяч фельдшеров, 2,5 тысячи акушерок и столько же рентгенлаборантов.

В праздничный день каждый желающий мог лично поздравить медработника, написав открытку на сайте мэра. Кроме того, слова благодарности в этот день также прозвучали из разных уголков города.

Так, арт-объекты и поздравления с Днем медицинского работника можно было увидеть на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в Парке Горького. Поздравительные открытки были размещены на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде "ВТБ Арены".