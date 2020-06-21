Фото: twitter.com/MosSobyanin

Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за тысячи спасенных жизней.

"С праздником, дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, водители скорой помощи, ординаторы, студенты – все медицинские работники! Спасибо за тысячи спасенных жизней", – написал мэр города на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что в самый сложный для всех период медработники смогли проявить "самые лучшие человеческие и профессиональные качества". Глава города отметил, что специалисты показали мужество, заботу к пациентам и преданность к своему делу.

Собянин пожелал им счастья, удачи и здоровья.

В воскресенье, 21 июня, медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. В этот день врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и других медработников поздравляют во всех уголках страны.

В Москве праздник отмечают более 180 тысяч специалистов. В столице работают 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник.

Помощь гражданам оказывают более 48 тысяч врачей, свыше 50 тысяч медсесетр, около девяти тысяч фельдшеров, 2,5 тысячи акушерок и столько же рентгенлаборантов.

