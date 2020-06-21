В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтверждено 968 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем – 8%.

41,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% – от 46 до 65 лет, 13,4% – от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет, еще 5,5% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В России за сутки подтверждено 7 728 случаев COVID-19, в 2 335 клинических проявлений не было. Общее число случаев в стране – 584 680 в 85 регионах. Это на 1,3% больше, чем днем ранее.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Анализы сдали более 165 тысяч горожан. По последним данным, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробные результаты исследования популяционного иммунитета доступны на сайте.

Владимир Путин заявил, что созданные в столице дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для запаса на осень или на будущее. В то же время, по его словам, перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе.