В Москве День медицинского работника отмечают более 180 тысяч специалистов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве День медицинского работника 21 июня отмечают более 180 тысяч специалистов. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Этот год стал особенным для наших врачей. Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции дома, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Наша система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки", – отметила Ракова.

Она сообщила, что в столичном регионе работают 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник. Помощь гражданам оказывают более 48 тысяч врачей, свыше 50 тысяч медсесетр, около девяти тысяч фельдшеров, 2,5 тысячи акушерок и столько же рентгенлаборантов.

Ракова подчеркнула, что в период распространения коронавируса "амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм".

"Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то – в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасённые жизни!" – заявила Ракова.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в свою очередь добавил, что более 180 тысяч медработников трудятся ежедневно для горожан, находясь всегда на передовой. Он подчеркнул, что медики делают все возможное для своих пациентов, прибывая на вызов и встречая их в больницах и поликлиниках.

"Спасибо, доктор!" – нет на свете человека, который бы не сказал эти слова искренней благодарности в адрес медицинских работников. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд", – поздравил медицинских работников Хрипун.

Для постоянного повышения квалификации и переподготовки медработников в столице созданы все условия. В прошлом году курсы прошли свыше 25 тысяч врачей и 53 тысячи медсестер. Подтвердили либо повысили квалификационную категорию более 7,7 тысячи специалистов.

В праздничный день каждый желающий может лично поздравить медработника, написав открытку на сайте мэра, которая потом будут там опубликована. Слова благодарности в этот день также будут звучат из разных уголков города.

Так, арт-объекты и поздравления с Днем медицинского работника можно увидеть на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в парке Горького. Поздравительные открытки размещены на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде "ВТБ Арены".

На эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучат поздравления от актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой и Тутты Ларсен. Своих коллег поздравляют ведущие специалисты города.

