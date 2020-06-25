Собянин заявил, что проводить массовые мероприятия пока рано

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрешать проведение массовых мероприятий и фестивалей пока рано. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это еще рано делать", – заявил Собянин.

По словам мэра, рассмотреть данный вопрос стоит в июле.

Собянин также рассказал об общем улучшении ситуации по коронавирусу в Москве. Так, мэр отметил, что за неделю число выявляемых случаев COVID-19 снизилось на 37 процентов. Одновременно с этим сократилось и число пациентов, подключенных к системам вентиляции легких.

В Москве за последние сутки было выявлено 885 новых случаев коронавирусной инфекции. За аналогичный период вылечились 926 пациентов, скончались 12 заболевших.