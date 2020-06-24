В Москве скончались 12 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

12 человек с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца – 811. Вылечились 2020 пациентов. Общее число выздоровевших пациентов в столице выросло до 141 268 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.

