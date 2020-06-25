Прирост новых случаев COVID-19 в Москве снизился на 26% с начала недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

885 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве за последние сутки, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что по сравнению с показателями начала недели прирост заболевших COVID-19 сократился на 26%.

"В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%", – сообщили в Оперштабе.

В ведомстве добавили, что среди новых случаев COVID-19 40,6% входят в возрастную категорию от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 11,4% – от 66 до 79 лет, 8,1% – старше 80 лет, 6,7% – дети.

Сообщается, что все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России зарегистрировали 7 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Общая численность заболевших COVID-19 составила 613 394 человека. Вследствие коронавируса умерли 8 605 пациентов, выздоровели – 375 164.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам поблагодарил россиян за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. Путин отметил, что российское общество не растерялось перед угрозой COVID-19, в связи с чем удалось найти ответ на этот вызов.

Также глава государства сообщил, что в стране будет сохраняться резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.