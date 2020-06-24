Столица возвращается к нормальной жизни – председатель МГД

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва переходит к очередному этапу снятия ограничений и возвращается к нормальной жизни. С таким заявлением выступил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Он отметил, что такой результат можно смело назвать настоящим прорывом.
"В городе открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, SPA-салоны, солярии, бани и сауны. Начинают полноценную работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Библиотеки принимают посетителей без предварительной записи. Открываются спортивные и детские площадки, разрешается пользоваться лавочками и беседками. Отменяются ограничения на работу детских садов. Также начнут работу организации, осуществляющие деятельность в сфере водного транспорта, и туристические агентства, которые смогут предложить москвичам варианты для поездок по "открытым" регионам", – приводит Агентство "Москва" его слова.
При этом Шапошников уточнил, что по самой столице экскурсии пока невозможны.
Парламентарий добавил, что за три месяца Москва смогла остановить распространение коронавируса и выйти на плато. При этом удалось не допустить высокой смертности.
"Москва стала примером в борьбе с пандемией для всех регионов России. И это огромная заслуга наших врачей, которые в круглосуточном режиме находились на "передовой", результат ответственности москвичей и своевременных мер, принятых городскими властями в период повышенной готовности", – отметил он.
По словам председателя МГД, в столице в настоящее время проводят самые масштабные скрининговые исследования жителей. Объемы исследований каждый день наращиваются. По состоянию на сегодняшний день, число лабораторных тестов составляет около 50 тысяч в сутки, количество ПЦР-тестов на коронавирус достигло 3 миллионов, исследований на антитела к COVID-19 – более 600 тысяч.
"При этом, несмотря на существенные достижения, мы не должны забывать, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается", – резюмировал Шапошников.
Накануне в ходе своего телеобращения президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за соблюдение санитарных правил и отметил, что российское общество не растерялось перед коронавирусом.
Глава государства подчеркнул, что пик пандемии удалось сдержать почти на 2 месяца, что существенно помогло в борьбе с COVID-19.
Безопасно ли сейчас есть вне дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: