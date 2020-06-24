Столица возвращается к нормальной жизни – председатель МГД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва переходит к очередному этапу снятия ограничений и возвращается к нормальной жизни. С таким заявлением выступил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он отметил, что такой результат можно смело назвать настоящим прорывом.

"В городе открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, SPA-салоны, солярии, бани и сауны. Начинают полноценную работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Библиотеки принимают посетителей без предварительной записи. Открываются спортивные и детские площадки, разрешается пользоваться лавочками и беседками. Отменяются ограничения на работу детских садов. Также начнут работу организации, осуществляющие деятельность в сфере водного транспорта, и туристические агентства, которые смогут предложить москвичам варианты для поездок по "открытым" регионам", – приводит Агентство "Москва" его слова.

При этом Шапошников уточнил, что по самой столице экскурсии пока невозможны.

Парламентарий добавил, что за три месяца Москва смогла остановить распространение коронавируса и выйти на плато. При этом удалось не допустить высокой смертности.

"Москва стала примером в борьбе с пандемией для всех регионов России. И это огромная заслуга наших врачей, которые в круглосуточном режиме находились на "передовой", результат ответственности москвичей и своевременных мер, принятых городскими властями в период повышенной готовности", – отметил он.

По словам председателя МГД, в столице в настоящее время проводят самые масштабные скрининговые исследования жителей. Объемы исследований каждый день наращиваются. По состоянию на сегодняшний день, число лабораторных тестов составляет около 50 тысяч в сутки, количество ПЦР-тестов на коронавирус достигло 3 миллионов, исследований на антитела к COVID-19 – более 600 тысяч.

"При этом, несмотря на существенные достижения, мы не должны забывать, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается", – резюмировал Шапошников.

Накануне в ходе своего телеобращения президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за соблюдение санитарных правил и отметил, что российское общество не растерялось перед коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что пик пандемии удалось сдержать почти на 2 месяца, что существенно помогло в борьбе с COVID-19.