Губернатор Подмосковья назвал главную задачу после пандемии COVID-19

16:41
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей страны с Днем России и назвал главный вызов, с которым обществу предстоит столкнуться после пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хочу поздравить всех жителей Подмосковья, нашей большой страны. Всех, кто здесь родился, вырос, живет, работает, растит детей и строит свои планы на будущее... Я считаю, что после эпидемии, после COVID главный вызов – это восстановить экономику", – заявил руководитель региона.
Воробьев отметил, что считает необходимым в чутком отношении власти к жителям. Он назвал это своей личной задачей и подчеркнул, что необходимо оказать поддержку бизнесу.
Также руководитель Московской области рассказал о том, что многие россияне, ранее жившие и работавшие за рубежом, часто возвращаются на родину. Такую тенденцию он объяснил тем, что русскому человеку претят зарубежные культурные нормы и поведение.
Согласно данным за последние сутки, в Подмосковье было выявлено 730 новых случаев коронавируса. Вместе с тем, в регионе ослабляют ограничения – так, с 12 июня откроются летние кафе, также ожидается возобновление деятельности сферы услуг.
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