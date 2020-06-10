Концерты проведут во дворах больниц в Подмосковье 12 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерты проведут для сотрудников и пациентов больниц 12 июня в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта Московской области.

Начало мероприятий запланировали на 12:00. Концерты пройдут во дворах подмосковных больниц.

"Вокальные и инструментальные коллективы народного творчества из 33 муниципальных образований выступят без технического сопровождения и с народными инструментами. Небольшие концерты состоятся во дворах прямо перед окнами больниц", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном Минкульте добавили, что мероприятия нацелены на создание хорошего настроения у сотрудников и пациентов больниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что перед выходными в регионе могут открыть ТЦ, а также летние веранды кафе и ресторанов. В настоящий момент, по его словам, ведутся консультации по этому вопросу с главным врачом Подмосковья.