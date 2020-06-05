Более 98% пассажиров подмосковного транспорта надели маски утром 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 98% пассажиров общественного транспорта Московской области соблюдали масочный режим по состоянию на утро 5 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В ведомстве отметили, что среди пассажиров железнодорожного транспорта маски носили 98% людей. Кроме того, 99% пользователей автобусов также соблюдали масочный режим.
"Спасибо, что носите маски", – поблагодарили пассажиров в местном Минтрансе.
С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. В случае отсутствия данного средства индивидуальной защиты гражданину придется заплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
В Московской области с конца мая начался новый этап смягчения ограничений, введенных в рамках режима самоизоляции. В частности, с 29 мая в Подмосковье открыли парки. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил о необходимости соблюдения масочного режима при посещении зон отдыха.
Кроме того, с 3 июня в Московской области возобновили работу парикмахерские. Тем самым была выполнена насущная просьба жителей Подмосковья. В то же время Воробьев отметил, что риск заражения коронавирусом после открытия парикмахерских и салонов красоты в Подмосковье остается.
В Подмосковье открылись салоны красоты, парикмахерские и бани
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