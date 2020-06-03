Воробьев предупредил о рисках заражения COVID-19 в парикмахерских в Подмосковье

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Риски заражения коронавирусом после открытия парикмахерских и салонов красоты в Подмосковье остаются, предупредил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, плотный контакт происходит в том числе в автобусе, метро, поездах. "Все, что мы открыли, мы открыли с условием, чтобы сберечь здоровье людей, ни в коем случае не сделать так, чтобы наши койки были заняты", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Воробьева, в связи с этим нужно соблюдать меры, предписанные санэпидслужбами. В парикмахерских, в салонах красоты, на промышленных предприятиях и магазинах, при поездке в транспорте и в оживленных местах нужно быть в маске, подчеркнул он.

Работа салонов красоты, соляриев и саун возобновляется 3 июня в Московской области. Они могут открыться при условии наличия отдельного входа, а общая площадь помещений не должна превышать 400 квадратных метров.

Следующим шагом по смягчению ограничений в регионе может стать открытие торговых центров. Постепенно будут возвращаться к прежней работе стационары, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом.

31 мая санитарные власти Подмосковья также разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви.