Воробьев предупредил о рисках заражения COVID-19 в парикмахерских в Подмосковье

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Риски заражения коронавирусом после открытия парикмахерских и салонов красоты в Подмосковье остаются, предупредил глава региона Андрей Воробьев.
По его словам, плотный контакт происходит в том числе в автобусе, метро, поездах. "Все, что мы открыли, мы открыли с условием, чтобы сберечь здоровье людей, ни в коем случае не сделать так, чтобы наши койки были заняты", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Воробьева, в связи с этим нужно соблюдать меры, предписанные санэпидслужбами. В парикмахерских, в салонах красоты, на промышленных предприятиях и магазинах, при поездке в транспорте и в оживленных местах нужно быть в маске, подчеркнул он.
Работа салонов красоты, соляриев и саун возобновляется 3 июня в Московской области. Они могут открыться при условии наличия отдельного входа, а общая площадь помещений не должна превышать 400 квадратных метров.
Следующим шагом по смягчению ограничений в регионе может стать открытие торговых центров. Постепенно будут возвращаться к прежней работе стационары, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом.
31 мая санитарные власти Подмосковья также разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви.
Как работают открывшиеся салоны в Подмосковье
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