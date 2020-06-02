Работа салонов красоты возобновится в Подмосковье 3 июня

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Работа салонов красоты, соляриев и саун возобновится в Подмосковье 3 июня 2020 года. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства Московской области.

Как отмечается в документе, они могут начать работу при условии, что имеют отдельный вход, а общая площадь помещений не превышает 400 квадратных метров.

В постановлении поясняется, что для возобновления деятельности необходимо направить уведомления о готовности органам местного самоуправления и областному Минсельхозу.

Ранее сообщалось, что следующим шагом по смягчению ограничений в регионе, которые были введены из-за распространения коронавируса, может стать открытие торговых центров.

31 мая санитарные власти Подмосковья разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви.