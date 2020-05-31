Жителям Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Санитарные власти Подмосковья разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви. Об этом рассказал патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, передает РИА Новости.

"Согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса", – сказал священнослужитель.

По его словам, теперь верующие смогут ходить в храмы, расположенные в области, в небогослужебное время. Отмечается, что службу можно будет проводить на воздухе, рядом с храмами. Для этого нужно будет придерживаться санитарных предписаний.

Известно, что столичная патриархия по требованию главного санитарного врача города предписала духовенству Москвы и области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позднее РПЦ продлила запрет на посещение храмов.