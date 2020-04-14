В Госдуме призвали не штрафовать верующих за посещение храмов в период самоизоляции

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В Госдуме выступили с предложением не штрафовать верующих за посещение храмов в период действия режима самоизоляции. С данной инициативой выступил член комитета по развитию гражданского общества Виталий Милонов, как сообщает Агентство "Москва".

"Я думаю, что большинство полицейских не будут составлять протоколы на верующих за посещение храмов. Но, с другой стороны, если тебя наказали за это, то для каждого христианина это является не наказанием, а наградой – штраф за посещение храма. А полицейские, которые это сделали, – не полицейские, они формально относятся", – заявил депутат.

По словам Милонова, правоохранительные органы в первую очередь должны заниматься борьбой с преступностью. Он отметил, что если в храме находятся несколько человек, то это не должно становиться причиной для санкций.

12 апреля в православный праздник Вербное воскресенье нескольких прихожан оштрафовали по факту нарушения режима самоизоляции.

Ранее в РПЦ призвали горожан молиться дома, чтобы соблюсти режим самоизоляции. В частности, чтобы избежать массового скопления горожан, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился в преддверии религиозных праздников закрыть городские кладбища. Эта мера будет действовать до окончания режима повышенной готовности в столице.

Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий ранее объявил, что в Москве и Подмосковье с 13 по 19 апреля богослужения пройдут без участия прихожан.

