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Москва 24

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Общество

03:29

Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан

город религия общество безопасность праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда".

Об этом заявил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий. На сайте РПЦ отмечается, что это продиктовано требованиями санитарных властей столицы.

Исключение сделано для священнослужителей и лиц, "присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений".

Дионисий попросил сообщить верующим о нововведениях "и утешить их отеческим словом", а также разъяснить, что ограничения не лишают прихожан возможности соучастия в богослужениях.

РПЦ призвала верующих молиться дома и не посещать храмы

11 апреля главный санитарный врач Москв Елен Андреев потребовала приостановить посещение гражданами подведомственных церкви территорий в регионе. 19 апреля в РПЦ встречают праздник Воскресения Христова (Пасхи).

Ранее Сергей Собянин заявил, что до окончания режима повышенной готовности из-за коронавируса столичные кладбища закроют для посещений. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах.

Выписано по выздоровлении 1045 человек, из них за последние сутки – 250, умерло 106 пациентов. В оперштабе заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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