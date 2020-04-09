Коронавирус выявили у восьми московских священников

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении уточняется, что еще у трех священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден.

РПЦ планирует организовать на базе больницы святителя Алексия центр по лечению пневмоний, вызванных коронавирусом. В медицинском учреждении смогут принять не только жителей столицы, но и области, а также близлежащих регионов.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.