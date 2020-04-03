Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой "Умиление"

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление". Он молится об избавлении от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Также патриарх призвал духовенство продолжать службы и причастия без паствы.

Помимо этого, он обратился к архиереям, духовенству, монашествующим гражданам и мирянам с просьбой "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".

Ранее схиархимандрит Илий помолился за Россию, пролетев над страной на спецсамолете. Это явилось альтернативой традиционному крестному ходу.