Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой "Умиление"

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление". Он молится об избавлении от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Также патриарх призвал духовенство продолжать службы и причастия без паствы.
Помимо этого, он обратился к архиереям, духовенству, монашествующим гражданам и мирянам с просьбой "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".
Ранее схиархимандрит Илий помолился за Россию, пролетев над страной на спецсамолете. Это явилось альтернативой традиционному крестному ходу.
Схиархимандрит Илий помолился за Россию на спецсамолете