Верующие могут в индивидуальном порядке прийти в церковь

Многие верующие продолжают ходить в церкви, несмотря на то, что патриарх Кирилл призвал верующих не нарушать рекомендаций властей.

В столице все публичные богослужения были приостановлены, сейчас из всех трех храмов в Москве богослужения идут в режиме онлайн, в них можно участвовать дистанционно, через интернет, но храмы остаются открытыми. Верующие могут в индивидуальном порядке прийти для общения со священником.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.