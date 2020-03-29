Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве установят в ближайшие дни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице в ближайшее время установят меры за нарушения ограничений, которые начинают действовать в понедельник, 30 марта, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

"Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа: "Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются правительством Москвы", – приводятся в сообщении слова Пеньковой.

Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, столичный парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что 28 и 29 марта горожане проявили безответственность, отправившись на прогулку, вместо соблюдения режима самоизоляции.

Кроме того, 29 марта было зафиксировано около 4,3 тысячи отказов по социальным картам москвичей старше 65 лет.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязатеольно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.