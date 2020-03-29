МГД готова оперативно принять меры по предотвращению распространения коронавируса

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московская городская дума готова оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Безответственность тех, кто воспринял субботу и воскресенье как время для прогулок, а не для самоизоляции, не просто удивляет, а возмущает. Мне и моим коллегам за эти два дня пришло сотни взволнованных и разгневанных сообщений от москвичей: почему мы должны сидеть дома и соблюдать рекомендации, в то время как несознательные граждане, рискуя чужими жизнями, воспринимают предупреждения как пустой звук", – сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы отметил, что вопрос ответственности нарушителей перед нами ставят горожане.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Квартиру разрешается покидать только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.

Ранее сообщалось, что более 500 человек в России уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. О необходимости пресечения легкомысленного отношения к безопасности окружающих ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.