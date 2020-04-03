Патриарх Кирилл призвал духовенство продолжать службы и причастия без паствы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствии паствы. Об этом говорится в патриаршем послании на сайте РПЦ.
Он также призвал архиереев, духовенство, монашествующих и мирян "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия".
Патриарх отметил, что временные лишения пастве и клиру церкви необходимо понести ради сохранения жизни и здоровья своих близких людей.
Ранее патриарх Кирилл призвал горожан не посещать храмы из-за ситуации с коронавирусом. Священник признал, что в мире сохраняется большая угроза распространения вируса, которая может коснуться в том числе и России.
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что прихожанам РПЦ нужно подготовиться к тому, что большинство из них не сможет посетить храмы.
По его словам, в этом году верующим будет доступна трансляция пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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