Патриарх призвал воздержаться от посещения храмов

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал горожан не посещать храмы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", – сказал патриарх.

Священник признал, что в мире сохраняется большая угроза распространения вируса, которая может коснуться в том числе и Россию.

При этом он выразил мнение, что большинство россиян не осознают в полной мере последствия коронавируса. Патриарх призвал ответственно отнестись к поручениям властей и не выходить из дома.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, всего выздоровели 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.

