В РПЦ рассказали о создании центра помощи больным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Русская православная церковь организует на базе больницы святителя Алексия центр по лечению пневмоний, вызванных коронавирусом. Про данную инициативу рассказал синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передает Агентство "Москва".

"Для оказания экстренной социальной, психологической, медицинской помощи для москвичей и жителей области создается центр оказания помощи социально незащищенным людям на базе православной службы помощи "Милосердие", – следует из заявления представителей РПЦ.

Известно, что в медицинском учреждении смогут принять не только жителей столицы, но и области, а также близлежащих регионов.

В планах центра организация консультативно-диагностического кабинета по забору клинических материалов для тестирования заболевших COVID-19.

Кроме того, будет закупаться оборудование, нужное для искусственной вентиляции легких.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. За сутки в России подтвердили 440 случаев COVID-19. Недавно сообщалось, что за последние сутки в столице выявлено 267 новых случаев заражения.

Ранее стало известно, что режим лечения пациентов с коронавирусом на дому продлен до 6 апреля.