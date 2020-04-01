Режим лечения пациентов с коронавирусом на дому продлен до 6 апреля

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В столице до 6 апреля продлили порядок по лечению пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день в городе около 550 человек находится на домашнем лечении.

Заммэра пояснила, что большинство пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, переносят болезнь в легкой форме.

"Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому. Порядок приняли решение продлить до 6 апреля. В настоящий момент около 550 человек проходит лечение на дому", – сказала Ракова.

Согласно алгоритму, который запустили 23 марта, заболевшего осматривает врач, а затем принимает решение о госпитализации или лечении в домашних условиях. В этом случае они подписывают документ, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом.

По его словам, в ближайшее время пациенты будут подписывать соглашение на обязательную установку мобильного приложения "Социальный мониторинг". В документе будет прописано, что приложение должно быть подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить его местонахождение.

Накануне Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.