РПЦ рекомендует во время Страстной недели и Пасхи молиться дома

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Московском патриархате рекомендуют верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, сообщает РИА Новости.
Призыв к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями, содержится в документе, разработанном рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.
Отмечается, что отдельные епархии смогут по своему усмотрению допускать людей в храмы, в зависимости от эпидобстановки в регионе. При этом необходимо соблюдать перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан.
Накануне Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. Согласно документу, до окончания режима повышенной готовности столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.
Мэр города подчеркнул, что кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда после этого сообщил, что отмена посещения кладбищ в Москве на Пасху из-за коронавируса обоснованна и ожидаема.
Он призвал граждан не расстраиваться, добавив, что отказ от посещения кладбищ "в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших". Он подчеркнул, что Русская православная церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.
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