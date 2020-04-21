РПЦ продлила запрет на посещение храмов в Москве и области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Русская православная церковь (РПЦ) продлила запрет на посещение храмов и монастырей Москвы и Подмосковья до 28 апреля.

Как говорится на сайте РПЦ, 20 апреля было получено соответствующее предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

Отмечается, что службы будут проходить только при участии клира храма, а также необходимого количества сотрудников и волонтеров.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору.

Из-за принятых против распространения коронавируса мер без прихожан прошло пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом среди представителей Московской епархии выросло до 24.

У 18 священников Московской епархии выявили коронавирус

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве.

При этом 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.