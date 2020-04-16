Число зараженных коронавирусом священников в Москве выросло до 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число случаев заражения коронавирусом среди представителей Московской епархии выросло до 24, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"На 16 апреля 2020 года коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут свое послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден", – отметили в рабочей группе.

Кроме того, пятеро насельников (не состоящие в священном сане) из четырех монастырей также заразились коронавирусом. Еще четыре насельника имеют симптомы заболевания, однако их диагноз еще не подтвердили.

9 апреля заражение COVID-19 обнаружили у восьми священнослужителей московских храмов.

Ранее стало известно, что столичные храмы будут проводить пасхальные богослужения в отсутствие прихожан. Это связано с утвержденными мерами по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей. Также священнослужители посоветовали прихожанам молиться дома во время Страстной недели и Пасхи.