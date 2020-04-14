В РПЦ благословили верующих на самостоятельное освящение куличей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Русской православной церкви благословили верующих на самостоятельное освящение куличей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на рабочую группу при патриархе по ситуации с коронавирусом.
"В условиях распространения коронавируса нового типа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет верующих, остающихся дома на Пасху, благословлять куличи и пасхи самостоятельно", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля.
Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.
В РПЦ также рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома. При этом отдельные епархии в регионах смогут по своему усмотрению допускать людей в храмы в зависимости от эпидобстановки.
На прошлой неделе Сергей Собянин заявил, что до окончания режима повышенной готовности из-за коронавируса столичные кладбища закроют для посещений. Они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда после этого сообщил, что отмена посещения кладбищ в Москве на Пасху из-за коронавируса обоснованна и ожидаема.
Он призвал граждан не расстраиваться, добавив, что отказ от посещения кладбищ "в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших". Он подчеркнул, что Русская православная церковь совершает особенное поминовение усопших несколько раз в году.
В Подмосковье храмы закрыли для прихожан до 19 апреля
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