Патриаршая пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Главное пасхальное богослужение Русской православной церкви началось в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.



Службу в столице проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На фоне ситуации с коронавирусной инфекцией и ограничения со стороны санитарных властей пасхальная служба в Москве впервые организована практически без прихожан.

Известно, что глава РПЦ проводит службу в сослужении небольшого количества клириков города.

В этом году святить куличи и яйца в храмах не стали.

Вечером 18 апреля стало известно, что благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима.

До этого православных христиан просили остаться дома на Пасху.