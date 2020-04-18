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Общество

20:06

Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима

общество религия

Фото:ТАСС/Atef Safadi

Специальный борт с Благодатным огнем приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Известно, что святыню планируют доставить на патриаршую службу в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

В 2020 году Фонд Андрея Первозванного отменил массовую встречу огня в столичной воздушной гавани в связи с режимом самоизоляции. Планируется, что огонь передадут потом другим храмам, когда снимут меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Схождение Благодатного огня – это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи. Его выносят из Гроба Господня на особом богослужении в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

До этого сообщалось, что церемония схождения в этом году состоится с ограниченным количеством участников. Только 10 человек смогли стать свидетелями сакрального действия. При этом схождение Благодатного огня можно было смотреть при помощи онлайн-трансляции.

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