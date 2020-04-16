Специальные автобусные маршруты на Пасху отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов в столичном регионе не будут работать на пасхальные праздники, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Традиционные перевозки отменили в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Кроме того, на наземном транспорте Москвы в связи с распространением COVID-19 усилили меры безопасности. В Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Обработку автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день – при возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях.

В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, – это поручни, стекла, сиденья и валидаторы. Для дезинфекции используют специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства, безопасные для здоровья человека.

