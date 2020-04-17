Врач дала советы по подготовке безопасного пасхального стола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, как лучше всего подготовиться к Пасхе в условиях режима самоизоляции. В эфире радио Sputnik она призвала в первую очередь соблюдать правила гигиены.

"Вы можете испечь кулич сами, можете купить готовый, как покупаете хлеб, в этом нет никакой проблемы, это абсолютно безопасно. Но важно покупать кулич в вакуумной упаковке и обрабатывать ее после возвращения домой", – заявила специалист.

Бережная отметила, что вакуумную упаковку достаточно помыть. Если еще в магазине покупатель замечает нарушения в ее целостности, тогда товар обязательно следует заменить.

Что касается обработки пасхальных яиц, то диетолог порекомендовала использовать только пищевые красители. Готовые наборы продаются в магазинах, их также можно заменить растительными волокнами – шелухой лука, свеклой. Бережная напомнила, что обычные краски могут быть токсичны при применении в готовке.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать кагор на Пасху. Специалисты рекомендовали выбирать вино с содержанием спирта не менее 16 процентов, а сахара в составе должно быть не менее 160 граммов на кубический дециметр.

В нынешнем году, из-за пандемии коронавируса, пасхальные службы пройдут без прихожан. В РПЦ благословили верующих освятить куличи и яйца дома.

