Как святить куличи и яйца в условиях самоизоляции

Куличи и яйца святить в храмах не будут

Святить куличи и яйца в храмах в этом году не будут. На Пасху православных попросили остаться дома. Это связано с мерами безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В условиях самоизоляции верующим рекомендовали перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи и окропить продукты священной водой. Настоятель церкви Георгия Победоносца в Нахабине Павел Островский в беседе с Москвой 24 рассказал, можно ли в действительности освятить куличи в домашних условиях.

Священник отметил, что сделать это дома никак не получится вопреки бытующему мнению.

"Человек может, если он не священник, он может только благословить, это то же самое, что мы делаем, все верующие, когда садимся кушать: мы молимся перед едой, после еды", – пояснил он.

Островский добавил, что для благословления пищи необходимо будет помолиться перед тем, как ее употреблять.

Ранее сообщалось, что в РПЦ благословили верующих на самостоятельное освящение куличей.

Также известно, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.